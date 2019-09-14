Тренер СКА Кудашов: все в матче с ЦСКА решила реализация

Наставник хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Алексей Кудашов после домашнего поражения своих подопечных в армейском дерби Континентальной хоккейной лиги от ЦСКА (1:3) отметил, что все в этом матче решила лучшая реализация моментов со стороны гостей.

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас с первой и до последней минуты, — цитирует Кудашова официальный сайт СКА. – По игре тренер москвичей Игорь Никитин сказал, что ЦСКА использовал свои моменты. А у нас моментов в сегодняшней игре было достаточно, чтобы выиграть, но не забили — и вот результат".

Отвечая на вопрос про не слишком успешную реализацию, тренер СКА сказал: "Моментов у нас сегодня было достаточно. Здесь надо отдать должное обороне ЦСКА: хорошо играли и полевые игроки, и вратарь в нужный момент подтаскивал. Хладнокровие и иногда злость — наверное, этого нам сегодня не хватало".

При этом Кудашов высказался в защиту голкипера хозяев Кочеткова, которого критиковали за внешнюю усталость: "Сегодня все устали, потому что все отдали свои силы. А как справляется, то я не раз говорил, что он молодой парень, и молодым игрокам свойственно выдавать хорошие игры, выдавать средние игры и совершать ошибки. Это нормальный процесс".