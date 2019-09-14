Медведев, Вавринка и Чорич сыграют на St. Petersburg Open

Российский финалист Открытого чемпионата США-2019 Даниил Медведев станет лидером "посева" на традиционном международном теннисном турнире ATP St. Petersburg Open, который пройдёт с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге.

Компанию Медведеву, как сообщает официальный сайт состязаний, составят два других игрока из новой русской большой тройки – девятая ракетка мира Карен Хачанов и Андрей Рублёв (№38 в рейтинг-листе АТР).

В соревнованиях также примут участие трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка, полуфиналист US Open-2019 итальянец Маттео Берреттини, талантливый молодой хорват Борна Чорич, который проводит свой лучший сезон в карьере.

В воскресенье, 15 сентября, состоится жеребьёвка St. Petersburg Open 2019. В этом году она впервые пройдёт на центральном корте в присутствии не только официальных лиц и участников турнира, но и зрителей, пришедших на стадион.