Кучма боится, что лидеры Франции и Германии склонят Зеленского к точке зрения Москвы

Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, боится, что во время очередного саммита "нормандской четверки" на Зеленского будет оказано давление со стороны лидеров Франции и Германии, и украинский президент пойдет на уступки России. "Он будет один против трех", — говорит про Зеленского Кучма.

Политик боится, что под давлением французской и немецкой стороны Зеленский пойдет на такие компромиссы, как, например, одобрение проведения местных выборов в Донбассе без надзора из Киева. Ранее Зеленский заявлял, что выборы в Донбассе могут пройти только по украинским законам и только после того, как по всей линии соприкосновения произойдет разведение сил, передает РИА Новости.

Кучма заявляет, что Зеленского просят согласиться "на все требования" РФ, включая предоставление Донбассу особого статуса. Представитель делегации заверил приверженность Киева минским соглашениям.

Дата саммита "нормандской четверки" будет определена на встрече контактной группы 18 сентября. Скорее всего, лидеры четырех стран соберутся в октябре.