В Саудовской Аравии горит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

В Саудовской Аравии экстренные службы пытаются справиться с пожаром на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Он принадлежит компании Saudi Aramco. Как передают местные СМИ, причиной возгорания стал взрыв.

#ArabieSaoudite Le ministère de l'Intérieur a confirmé que des attaques de #drones avaient provoqué 2 incendies dans 2 installations de Saudi #Aramco.

Abqaiq traite 7 millions de barils/J soit 75% de la production

Personne n'a revendiqué encore#SaudiArabia #SaudiAramco #KSA #UAV pic.twitter.com/vAYGqTzD5Z — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 14, 2019

Пламя можно было наблюдать на расстоянии в несколько километров, передает телеканал "Россия 24". По данным властей, к этой минуте огонь удалось взять под контроль. О пострадавших информации пока нет.