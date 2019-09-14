Боксер Хантер вызвал на бой Поветкина после победы над Кузьминым

Американский боксер Майкл Хантер, победивший по очкам 14 сентября в Нью-Йорке россиянина Сергея Кузьмина в бою за звание интерконтинентального чемпиона WBA, выразил желание в следующем поединке сразиться с Александром Поветкиным.

"Я хочу драться с Поветкиным. Намерен продолжать драться с боксерами тяжелого веса. Поветкин, я иду за тобой", – цитирует 31-летнего американца портал Badlefthook.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин может встретиться с Хантером 7 декабря в Эр-Рияде в андеркарде боя между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.