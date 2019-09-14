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14 сентября 201909:39

Россияне узнали соперников по группе на чемпионате мира по пляжному футболу

Instagram / Максим Чужков

В парагвайском Асунсьоне состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в группу С. Вместе с ней там оказались команды Белоруссии, ОАЭ и Сенегала.

Состав остальных групп выглядит следующим образом: группа А – Парагвай, США, Швейцария, Япония; группа В – Италия, Мексика, Таити, Уругвай; группа D – Бразилия, Нигерия, Оман, Португалия.

Напомним, что действующим чемпионом мира является бразильская сборная. Мировое первенство по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря 2019 года.

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