Электронные сигареты со следующего года могут обложить акцизом

Российский Минфин предлагает отнести к подакцизной продукции устройства для курения, заменяющие сигареты. Уже со следующего года предлагается установить ставку налога в 50 рублей на один такой прибор. Это может коснуться как электронных сигарет (вейпов), так и устройств для нагревания табака.

По данным газеты "Коммерсант", Министерством финансов разработаны поправки к Налоговому кодексу, которые и определяют размер акциза на электронные системы доставки никотина. Под таковыми ними подразумеваются устройства, используемые для преобразования жидкости в пар, вдыхаемый потребителем.

Разработать поправки к Налоговому кодексу, в рамках которого такие устройства будут отнесены к подакцизным товарам, поручил Минфину в мае этого года глава правительства Дмитрий Медведев. Производители вейпов и электронных сигарет тогда возмутились, заявив, что при этом окажутся в выигрышном положении производители устройств для нагревания табака, где образование пара происходит без горения или тления.

Однако под действие разработанных Минфином поправок подпадают и устройства для нагревания табака, пишет издание: акциз на них также будет установлен в размере 50 рублей. Изменения также подразумевают ежегодное повышение ставки этого налога на 2 рубля.

Участники рынка заявляют: предложение Минфина грозит ростом цен на электронные системы доставки никотина и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам.

Минздрав России на днях призвал приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам и ограничить их употребление. Врачи торопят с принятием мер: прямо сейчас среди курильщиков вейпов в США началась эпидемия еще не изученной болезни. В больницах оказались сотни человек, есть и летальные случаи.