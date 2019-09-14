Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова остановилась в шаге от финала на турнире, который проходит в японской Хиросиме. В полуфинальном поединке она не справилась с японкой Мисаки Дои.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Японии. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. В финальном матче Дои сразится со своей соотечественницей Нао Хибино.

Напомним, что призовой фонд турнира в Хиросиме превышает 225 тысяч долларов.