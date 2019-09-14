Медведев и Хачанов выступят за сборную России на Кубке АТР в Австралии

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов примут участие в Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов, который пройдет в январе 2020 года в трех австралийских городах. В составе сборной России четвертая и девятая ракетки мира поборются за главный приз турнира.

Как сообщает официальный сайт ATP, все игроки из первой десятки рейтинга согласились выступить на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов в составе своих национальных команд.

Призовой фонд турнира составит 15 миллионов долларов. В Кубке АТР примут участие 24 сборные. По итогам группового этапа восемь лучших команд выйдут в плей-офф и определят между собой победителя турнира.