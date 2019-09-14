Евгения Медведева: могу выступать лучше

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева дала оценку своему выступлению на первом старте сезона – Autumn Classic International. По мнению российской спортсменки, она знает, в чем может прибавить, чтобы добиться большего.

"Я очень довольна сегодняшним результатом, но чувствую, что могу выступать еще лучше. Для меня было важно уверенно стартовать в нынешнем сезоне. Знаю, где могу еще прибавить, поэтому продолжу усердно трудиться", – цитирует Медведеву Olympic Channel.

Напомним, что российская фигуристка заняла второе место на турнире Autumn Classic International, который входит в календарь серии ISU Challenger Series. Победу одержала японка Рика Кихира.