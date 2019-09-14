Ночной взрыв на юге Швеции: ранена женщина

В центре шведского города Лунд ночью прогремел взрыв, пострадала прохожая. По заявлению представителя полиции, целью взрыва в этом городе, находящемся на юге королевства, был магазин.

Инцидент произошел у здания продуктового магазина примерно в 2:40 по местному времени (3:40 по Москве), передает РИА Новости. Пострадавшая, которой около 20 лет, получила осколочные ранения. Подозреваемых или задержанных пока нет, полиция изучает показания свидетелей.