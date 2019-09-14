Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

Южный Урал. Челябинская область. Край очень красивый. Но помимо природных красот это, конечно, и промышленная база страны. И здесь много всего сошлось с точки зрения и экономики и политики. Предвыборная кампания включала то, что мгновенно узнаваемо для всей страны, и обернулась тем, что в области возник новый стиль.

Герб Челябинской области составлен на основе исторического герба Исетской провинции. В центре — навьюченный серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей — выносливое и благородное животное, внушающее почтение и аллегорически показывающее мудрость, но и терпение, конечно. Червленый цвет поля герба — цвет жизни. Но одновременно красный цвет, конечно, созвучен труду металлургов, машиностроителей, литейщиков и энергетиков. Губернатором и избрался уроженец Челябинска, в недавнем прошлом первым замминистра энергетики России Алексей Текслер. Какой он привнес новый стиль? И почему он востребован?

"Уходи", — скандировал хором зал, как теперь говорят, сити-менеджеру Златоуста Вячеславу Жилину. Почему? Наши коллеги съездили да хотя бы на строящийся стадион.

Объект должны сдать к концу этого года, но он еще на стадии строительства начал трещать по швам. Стены покрыты грибком, на асфальте во время дождя образовываются лужи, а ступеньки не выдерживают никакой критики — они уже разбиты, а подниматься по ним просто невозможно.

Сити-менеджер не ответил ни когда будет сдан стадион, ни о сроках подключения к газоснабжению поселка Закаменский, хотя еще три года назад семьи вложили по 100 тысяч рублей на подведение сетей, а воз и ныне там. А вот и ответственный — губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Я откровенно скажу, что я главе это предложение уже делал. Глава уходить не хочет", — сказал он.

В итоге сити-менеджер Златоуста ушел в отставку, а Текслер, услышав народ, стал губернатором. Но до этого...

Пересев на микроавтобус, еще как врио Текслер стал ездить туда, куда начальственные BMW до этого не добирались. А эта область – рабочая и за словом в карман не полезет. Текслер и предложил не карман, а социальную сеть Instagram, ежечасную прямую линию, чтобы жители говорили ему, куда действительно надо заехать, чтобы там ни спланировал аппарат.

- Покажите Instagram в мобильнике. Что, прямо вот сами ведете?

- Контент всегда мой. 127 тысяч, 86 публикаций, — рассказывает Алексей Текслер.

- Неплохо.

- Да, в последние 7 дней посещали почти 242 тысячи человек.

- В общем, если что, в — блогеры.

- Я на самом деле отношусь к этому не как обычный блогер, инстаграмер. Это элемент прямой и обратной связи. Мои первые поездки вообще формировались, исходя из той информации, которую я получал из комментариев в Instagram.

- Разворот Текслера.

- Да, точно.

Сразу после выдвижения президентом первый разворот был с намеченного аппаратом маршрута — на местную свалку. Теперь ее закроют. А то, что приходит через Instagram, заносится в "синюю папку", которую Текслер вручает главам районных администраций. А есть еще и "красный блокнот", куда заносятся поручения после беседы с жителями.

И да, он нещадно увольнял нерадивых чиновников, например, видя истинные дороги.

- Не страшно ссориться с элитами? Мне говорили: парень-то, конечно, здесь у нас родился, но сейчас элита на него... Кто эта загадочная элита? Вы же так рискуете.

- Нужно найти правильный баланс сил, при этом понимая, что основная проблема — это решение задач людей. Поверьте, любые элиты, может быть, в душе даже если они и не согласны, публично против этого абсолютно невозможно спорить. И когда ты предлагаешь такую повестку, то элиты с этой повесткой тоже соглашаются, потому что все заинтересованы в эволюции, а любая революция, она снесет любые элиты, — уверен губернатор.

Элиты и в Челябинской области, естественно, разные. Со времен советской индустриализации здесь — огромный промышленный комплекс. Со времен приватизации — новый класс собственников, который, как и везде, вел себя по-разному. Например, еще недавно бывший "Станкомаш" представлял собой печальное зрелище. А теперь здесь...

Уточки на пруду. И поселились они здесь не потому, что все окончательно стало заброшено, а потому, что на этом месте возник новый индустриальный парк. И у Текслера, хотя он вроде бы только что избрался, есть абсолютное моральное право привезти нас сюда, ведь эту стройку он курировал как человек, который родился в Челябинске и учился здесь в школе, но хотя потом с родителями уехал в Норильск, потом переехал в Москву, стал первым замом федерального министра энергетики и именно в этом качестве отслеживал эту стройку.

- Когда приезжали, тянуло на малую родину?

- Я каждый год приезжал, — отметил Алексей Текслер. — У меня здесь дед жил.

- Значит, и недруги ваши тоже неплохо поработали, потому что я в паре публикаций про вас видел: "Ну, какой он челябинец? Поэтому связи с городом потеряны".

- Я когда сюда приехал, этот разговор слышал много раз. Но, мне кажется, достаточно быстро доказал, что я не просто челябинец, а человек, который никогда не терял связь.

Новое производство — электродвигателей для насосных станций нефтепроводов. Роботизированное. Оно полностью избавляет Россию от импорта такого критически важного оборудования. Теперь — все сами. А ведь и я, зная Текслера по министерским временам, думал, что он из другого теста.

- Я думал, вы "кабинетный". А у вас так глаз прямо загорелся, когда мы на завод зашли.

- Я по образованию — инженер, поэтому мне это все интересно, — подчеркнул губернатор.

- Когда я вас видел когда в министерстве, думал, ну, такой управленец. А сами умеете делать что-нибудь руками?

- Конечно.

Поднимать новую промышленность в Челябинске есть с чего. Цена сталинской индустриализации была крайне тяжела, но факт есть факт: в годы войны здесь, по сути, мгновенно развернули производство танков, а после войны ковали ядерный щит. Но область с такой-то историй живет, конечно, весьма скромно.

- Мы — в десятке по численности, у нас 3,5 миллиона человек живут в регионе. Мы – 12-е по внутреннему региональному продукту, — сказал Алексей Текслер.

- Солидно.

- 18-е по инвестициям. И, к сожалению, только 35-е по заработным платам, а по располагаемым доходам — за 50-й строчкой. И меня это, конечно, очень расстраивает.

И тем более печально, когда такая-то промышленная область живет так, как будто производство еще где-то. Взять местные трамваи.

В челябинском трамвайном парке — 304 вагона, но на линию выходят только 190, остальные стоят в трамвайном депо в безнадежном состоянии, и починить их практически невозможно.

Когда про Текслера поняли, что он совершит еще один разворот, то в трамвайном депо два дня мыли вагоны. Впрочем, мой или не мой, а износ большинства челябинских трамваев – 93%. И когда Текслеру показали цех, где местные умельцы собирают неких "трамвайных франкенштейнов", реакция была однозначной: "Это хорошо, что вы это делаете, но вы понимаете, что это все равно прошлый век".

Уже после выборов навстречу стареньким на челябинские рельсы в тестовом режиме выехали трамваи местного производства от "Роскосмоса". Выглядят действительно как космические корабли. И, как в Москве, с Wi-Fi.

На самом деле новые трамваи — вопрос перезревший. Едем дальше по городу, где накануне произошла очередная авария: маршрутка протаранила бетонное заграждение, были пострадавшие.

- Там до сих пор собирают наличную денежку. Эти маршрутные такси практически не платят налоги, — рассказал Текслер.

А если и платят, то непонятно, где. Текслер подчеркивает: и автобусам с маршрутками найдется место — и муниципальным, и частным. Главное — упорядочить маршруты. А еще, конечно, сделать их современными, чтобы сократить выхлопы. Что правда, то правда: при взгляде на Челябинск сверху и неспециалисты видят еще какой смог.

- Облачка тут все-таки желтоватые.

- Мы договорились с предприятиями о том, что они в добровольном порядке проведут мероприятия технические, направленные на снижение экологических выбросов в атмосферу, — заверил Текслер.

- А им что за это?

- Им за это уважение от людей, возможность работать на нашей земле.

И на этой земле Текслер ставит новые зарядные станции для еще и для элетромобилей. Блажь бывшего первого замминистра энергетики? С одной стороны, — вроде и да, ведь электромобилей в области пока всего 34. Но...

- Я говорю: мужики, давайте сделаем это в Челябинске зарядные станции, которые позволяют достаточно быстро, за час с небольшим, зарядить такой автомобиль, — рассказал губернатор.

- Насколько хватает? Или это пока еще абсолютно чистый лист?

- Этот автомобиль проедет на полной зарядке 400 километров. То есть он доедет до Магнитогорска. Я хочу, чтобы наш город был чистым, чтобы область была чистой. И электротранспорт — это один из элементов нового имиджа Челябинска и области. И это уже серьезно, — пояснил Игорь Окороков, эксперт в сфере электротранпорта.

- Довольны выборами?

- Доволен, в первую очередь, явкой, — подчеркнул Алексей Текслер.

- А сколько у вас?

- 45% с лишним.



- Это побольше, чем обычно на Урале, по-моему?

- Это рекордная явка. В последние выборы губернатора был меньший процент, причем на 2 часа выборное время было тогда больше. Это аванс, который надо будет отрабатывать. Я, кстати, поблагодарил тех, кто за меня голосовал, и тех, кто не голосовал, пришел на выборы свою позицию высказал, это тоже правильно.

- А что вам делать с теми, кто голосовал против?

- Как что делать? Это значит, что надо еще работать и работать.