Под Ярославлем автобус столкнулся с грузовиком: 7 погибли, 20 пострадали

В субботу под Ярославлем столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и грузовая фура. Как сообщил источник "Интерфакса", погибли семь человек, получили травмы 20.

Раненые доставлены в больницу, включая одного ребенка.

ДТП произошло рядом с поселком Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе.