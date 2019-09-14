В Нур-Султане стартует чемпионат мира по спортивной борьбе

14 сентября Казахстан примет у себя чемпионат мира по спортивной борьбе. Турнир пройдет в Нур-Султане на "Барыс-Арене". На мировом первенстве будут разыграны путевки на летнюю Олимпиаду-2020, которая пройдет в японском Токио.

Первыми борьбу за олимпийские квоты начнут представители греко-римской борьбы. Шестеро лучших спортсменов в каждой весовой категории станут обладателями лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 22 сентября.