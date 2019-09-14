Пушков объяснил Кучме, что происходит

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил представителю Киева в контактной группе по Донбассу Леониду Кучме, что для Украины "пришло время уступок". В субботу в Twitter Пушков пояснил, что никакого "сговора против Украины" у президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель нет, а есть желание достичь реальных результатов в мирном процессе.

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 сентября 2019 г.

Пушков убежден, что Украина по вине экс-президента Петра Порошенко сама "отторгала Донбасс", поэтому настало время изменить политику.

Ранее Кучма после встречи внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины высказал опасение, что президента Владимира Зеленского заставят согласиться на "неприемлемые" уступки.