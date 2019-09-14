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14 сентября 201912:18

Украинцы переходят на дрова

Global Look Press

Из-за падения уровня жизни на Украине жители страны отказываются от газового отопления и переходят на дрова. Уровень потребления газа на Украине продолжает падать, рассказал в эфире украинского телеканала "112" заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.

По его словам, жители "отказываются от газа", и это не переход на какие-то альтернативы — разве что на дрова. Отказ от газа — показатель продолжающегося падения уровня жизни, уверен Землянский. И эта динамика, по словам эксперта, крайне негативна с социально-экономической точки зрения.

В рамках сотрудничества с МВФ Киев много раз повышал стоимость газа для населения, напоминает РИА Новости. С 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз с 725 гривен до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров. Нынешним летом цены немного снизились, но осенью, по прогнозу Нацбанка Украины, снова вырастут на 15 процентов.

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