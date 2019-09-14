Среди жертв ДТП с автобусом и грузовиком – оба водителя

В субботней аварии грузовика и автобуса в Ярославской области погибли оба водителя. Как сообщили ТАСС в местном УМВД, пострадавшие скончались на месте от травм.

По данным властей Гаврилов-Ямского района, из 27 пассажиров автобуса 19 потребовалась госпитализация. Среди повреждений преобладают переломы и черепно-мозговые травмы. Семеро человек погибли.

Глава района Алексей Комаров рассказал, что автобус ПАЗ следовал по маршруту Ярославль Гаврилов-Ям.

По информации ГИБДД России, в автобусе находились 30 человек.