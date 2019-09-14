Стал известен гонорар Ковалева за бой с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе, получит за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом 12 миллионов долларов. Бой между ними состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

О сумме гонорара Ковалева на своей странице в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Майк Коппинджер. По его информации, часть заработанных денег россиянин отдаст промоутерам из Main Event и Top Rank.

Напомним, что Альварес является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 52 победы, одно поражение и две ничьи. 36-летний Ковалев выиграл 34 поединка. Также на его счету три поражения и одна ничья.