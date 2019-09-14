Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Можно много дискутировать о недостатках советских школ, о строгой дисциплине и подавлении личности, но нельзя не признать за ними хотя бы одно преимущество - родители были куда меньше вовлечены в школьную жизнь. Не помню, чтобы мои родители каждый день общались с родителями моих одноклассников. Да и вообще вряд ли знали их номера.

Сейчас редкому родителю удается не быть в курсе жизни класса своего ребёнка. Зачастую мы гораздо более вовлечены в общение с другими родителями нежели с учителями, и, увы, общение не всегда дарит нам радость. Вот вы приходите на первое собрание в школе и видите еще тридцать человек с другими взглядами на жизнь, другими представлениями о воспитании и манерах. Они могут вам даже не нравиться, и вы можете абсолютно не нравиться им, но с этой минуты вы в одной лодке и грести вам придется, возможно, целых одиннадцать лет. И как наладить общение или, по крайней мере, не растратить на него все свои нервные клетки?

Собрания

Мы еще с детства помним, что они не сулят ничего хорошего. Редкий ребенок ждал возвращения мамы или (что еще хуже) папы с родительского собрания с легким сердцем, потому что догадывался, что сейчас обязательно за что-нибудь достанется. И нельзя винить родителей. Они тоже переживали не самые лучшие моменты своей жизни, когда им в присутствии других таких же страдальцев сообщали, насколько ленивого и безграмотного ребенка они воспитали.

К счастью, такие собрания потихоньку отходят в прошлое. Тем не менее нам по-прежнему тяжело. Во-первых, вы отпросились с работы пораньше, пристроили куда-то на вечер детей, а все для того чтобы узнать план мероприятий школы на ближайший квартал. А ведь было столько соблазнительных возможностей!

Во-вторых, собрания бывают ужасно длинными. Ну и, наконец, в-третьих, собрания тягостны из-за других родителей. Опыт подсказывает, что большинству было бы приятно узнать все школьные новости и планы в виде короткой презентации, договориться о взносе в родительский комитет, если такой имеет место быть, узнать, как там учится его ребенок, а потом с легким (или тяжелым) сердцем броситься домой. Но есть и меньшинство, а иногда и всего один родитель в классе, который приходит на собрание пообщаться. И вот когда все уже встали со своих мест и направились к дверям, стараясь не перейти на галоп, обязательно раздастся голос: "Минуточку, у меня буквально еще один вопрос". И если вы действительно думаете, что это займет всего лишь минуточку, вы сильно ошибаетесь.

Еще хуже родители-спорщики, готовые развернуть жаркую дискуссию по любому самому невинному поводу вроде цвета обложек на учебниках или количества шариков, которые детям подарят в конце года. И остановиться они не могут, даже если никто им особо уже не возражает.

Можно, наверное, совсем не ходить, но не хочется пропустить что-то действительно важное, да и прослыть равнодушным родителем тоже. И как быть тогда? Подготовиться и постараться решить все важные для себя вопросы заранее.

Если у ребенка есть проблемы или у вас появились вопросы к педагогу, лучше не ждать до собрания, а попросить о встрече сразу, как только возникает необходимость.

Если вы все же решили дождаться собрания, постарайтесь прийти на него немного пораньше, чтобы поговорить с глазу на глаз до начала. Потому что после собрания к "проблемным" педагогам выстраиваются длинные очереди, и ожидание свободы будет мучительным. Фильм Эльдара Рязанова "Гараж" видели? Вот.

Во время общей части вся самая важная информация обязательно озвучивается в начале, и раз личные вопросы уже решены, у вас будет шанс уйти, не дожидаясь того момента, когда собрание перейдет в дружеские посиделки или ожесточенные дебаты.

Детские конфликты

Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о случаях травли ребенка в коллективе. Эти случаи всегда индивидуальны, универсальных советов быть не может, и необходимо привлекать администрацию и специалистов школы, для того чтобы решить конфликт как можно скорее.

Здесь же речь идет об обычных детских ссорах и обидах, которые происходят едва ли не каждый день. Казалось бы, еще вчера были друзья не разлей вода, а сегодня ребенок приходит со слезами на глазах и жалуется, что они поругались и, возможно, даже подрались. В истории ребенка он, как правило, абсолютно невиновен и не ожидал такого подлого предательства. Нормальная реакция родителя – броситься на защиту своей кровинушки и принести труп врага к его ногам.

На этом этапе детский конфликт перерастает в конфликт взрослых людей. Потому что в пылу эмоций достается и учителю, который не вмешался в конфликт детей, и ребенку-обидчику, и его родителям. Потом дым развеивается, и оказывается, что ситуация не так однозначна, как вам казалось еще несколько часов назад. А у вас уже репутация неадекватного и скандального родителя.

При этом дети уже через неделю могут и не вспомнить, что они ссорились, и продолжат играть как ни в чем не бывало, а взрослым помириться будет гораздо сложнее, особенно если в пылу ссоры они успели наговорить друг другу обидного и несправедливого.

Поэтому постарайтесь сдержать свои эмоции и разобраться в ситуации. Если ссора носит разовый характер, попробуйте дать им разобраться самим. Если поймете, что нужно вмешательство, постарайтесь аккуратно поговорить с родителями, только без переходов на личности. Помните, что потом вам еще долгое время придется встречаться на тех же собраниях, детских днях рождения и просто у школьных стен, когда встречаете ребенка после уроков.

Чаты

Кто придумал, скажи, эти чаты? И как из хорошей идеи выросло эдакое вселенское зло?

Как только ребенок идет в школу, у вас автоматически появляется чат с классным руководителем, а потом еще один чат без классного руководителя, в котором родители общаются между собой, потом еще один в подгруппе иностранного языка, и если совсем повезет, то и чат родительского комитета. Плюс отдельные временные чаты, посвященные каким-нибудь праздникам, школьным мероприятиям и совместным выездам.

В результате телефон так и тренькает, а если отвлечься на десять минут, там уже двести неотвеченных сообщений. Здесь будут и тридцать "спасибо" в ответ на опубликованную учителем трогательную фотографию класса, и ломающиеся копья по поводу закупки очередной пачки тетрадей, и недельные дискуссии на тему "что мы подарим девочкам на 8 марта".

И, конечно, никто из нас не рассчитывал на такую степень близости: уже в сентябре вы знаете график тренировок всех детей класса, когда, кто, чем заболел, и чья семья планирует уехать на выходные пораньше.

Чтобы пережить школьные годы детей и при этом не проникнуться мизантропией, нужно сразу попросить установить правила ведения чата. Это в первую очередь касается времени отправки сообщений – никому не хочется просыпаться среди ночи только для того, чтобы узнать, что Ванечка завтра не придет. Обязательно договоритесь о тематике отправляемых сообщений, иначе важную информацию придется потом выискивать среди лубочных открыток и душещипательных объявлений об усыпляемых щенках далматинца (на моей памяти этих бедняг усыпляют в разных чатах не меньше пяти лет). Совершенно недопустимо выносить в общий чат личные обиды и ссоры. Нет ничего более неприятного, чем перепалки и ругань на глазах у других родителей, даже если очень хочется призвать их в свидетели и заручиться их поддержкой.

Если и после установления подобных жестких рамок вы по-прежнему несчастливы, рекомендую вам внедрить новинку последних сезонов – информационные чаты, где отправлять сообщения может только администратор – педагог или руководитель родительского комитета, а остальные родители получают только возможность чтения. Такие чаты очень облегчают жизнь и экономят время и нервы.

Я искренне желаю каждому оказаться в коллективе адекватных, чутких и доброжелательных родителей. Но если что-то не задается, помните, что собрание можно иногда и пропустить, оповещения чата отключить, гневный выпад пропустить мимо ушей, а на восставление психического здоровья и душевного равновесия придется потратить немало сил. Поэтому держитесь, через максимум одиннадцать лет даже самый неприятный коллектив останется в прошлом.