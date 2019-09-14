Дмитрию Медведеву – 54

В субботу председателю правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев исполнилось 54 года. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов, Медведев проведет этот день в кругу близких. Впрочем, премьеру придется поработать с бумагами, так так, по признанию Медведева, полноценных выходных у него не бывает.

"Телефон правительственной связи не отключается", — отметил премьер.

Дмитрий Медведев занимает пост главы правительства России семь лет и четыре месяца, а в целом работает на высших должностях в государстве почти 20 лет.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в субботу пожелал Дмитрию Медведеву здоровья и неиссякаемой энергии, и побеседовал с ним на тему интеграции двух стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравлении отметил важную роль Медведева в углублении стратегических отношений России и Армении.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Медведева за внимание к Москве и пожелал ему сил и благополучия.