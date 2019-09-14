Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней. Ссылаясь на прогноз лечащих врачей, Разин рассказал, что Заворотнюк сейчас находится в коме, доступ к ней в палату разрешен только для мужа.

Накануне звезда сериала "Моя прекрасная няня" была госпитализирована с отеком мозга. Ранее она проходила лечение от рака в Польше. Однако усилия врачей оказались бессильны — метастазы проникли в головной мозг.

По мнению Разина, которого цитирует "Комсомольская правда", состояние здоровья актрисы мог подкосить продолжительный стресс и увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.