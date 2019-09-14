МИД РФ прокомментировал заявление Хантсмана по диппредставительствам

Москва и Вашингтоном работают над нормализацией деятельности российских диппредставительств в США, экспертные консультации проводятся регулярно, передает РИА Новости.

Одновременно с этим посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что 11 сентября в Вене состоялись переговоры о возможном увеличении численности дипперсонала в обеих странах, передает "Интерфакс".