В ДТП под Ярославлем разберется замначальника ГИБДД РФ

Расследование обстоятельств серьезной аварии в Ярославской области возглавил заместитель руководителя ГИБДД Николай Шеюхин. Предварительные причины ДТП были доложены на совещаниях с руководством Управления ГИБДД по Ярославской области и руководством региона, пишет ТАСС.

Утром в субботу на трассе Ярославль - Иваново грузовик MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус с пассажирами. Погибли на месте оба водителя и семь пассажиров. В больницу с травмами доставлены 29 человек. Двое пострадавших находятся в реанимации после операции.

Возбуждено уголовное дело.