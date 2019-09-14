В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

Четыре немецкие бомбы времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму.

В пятницу в экстренные службы поступил тревожный сигнал: в поселке Аджимушкай во время строительства нашли металлический предмет, напоминающий снаряд. Прибывшие на место саперы из МЧС России по Республике Крым определили, что это осколочная бомба весом в десять килограммов.

В тот же день недалеко от села Бондаренково на склоне одного из оврагов бомбу увидели прямо на ветках дерева. Снаряд весом в 1 килограмм обезвредили специалисты из группы разминирования. Они же обнаружили на месте еще две авиационные бомбы.

Бомбы доставили на полигон и обезвредили, передает ТАСС.