Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение Хамзы бен Ладена в результате американской антитеррористической операции в регионе Афганистана и Пакистана. Убит сын Усамы бен Ладена — основателя террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России).

Как сказано в заявлении Трампа, Хамза бен Ладен также был высокопоставленным членом "Аль-Каиды". Теперь, по словам Трампа, группировка не только лишится важных лидерских качеств бен Ладена-младшего и символической связи с его отцом — будут подорваны ее важные оперативные действия. Дело в том, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу "Аль-Каиды" с различными террористическими группировками.

О возможной гибели Хамзы бен Ладена сообщалось летом этого года, напоминает РИА Новости. Об этом тогда проинформировал телеканал NBC News, ссылаясь на американских чиновников. Официально США тогда это не подтверждали.

В 2017 году Госдепартамент США объявил Хамзу бен Ладена особо опасным международным преступником, объявив награду в 1 миллион долларов за информацию, которая поможет его поймать. Ранее в этом году власти Саудовской Аравии лишили бен Ладена-младшего подданства королевства.

Сам Усама бен Ладен, причастный к терактам в США 11 сентября 2001 года, в мае 2011 года был убит в результате операции спецназа США в частном доме в районе пакистанского города Абботтабад. В 2014 году 38-летний бывший американский морпех Роберт О'Нилл заявил в СМИ, что именно он лично застрелил бен Ладена.