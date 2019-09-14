США призвали Украину к компромиссам по Донбассу

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, выступая в субботу в Киеве, призвал украинские власти вплотную заняться выполнением минских соглашений по Донбассу. Волкер привлек особое внимание участников встречи "Ялтинская европейская стратегия" к обеспечению безопасности на востоке Украины.

По мнению Волкера, именно безопасность обеспечит проведение свободных местных выборов, что немедленно повлечет особый статус региона, пишет ТАСС. Представитель Вашингтона напомнил, что соглашения включают в себя амнистию участников конфликта и восстановление конституционного строя Украины.

У Украины есть право не соглашаться на ущемление территориальной целостности и безопасности, подчеркнул Волкер, но в вопросе мира в Донбассе нужно идти на компромиссы.