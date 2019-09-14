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14 сентября 201916:52

"Салават Юлаев" сломил сопротивление "Амура" в матче КХЛ

twitter.com

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимали у себя дома хабаровский "Амур". Встреча получилась крайне упорной. Лишь в середине третьего периода хозяева льда сумели склонить чашу весов на свою сторону, добившись победы со счетом 3:2.

В составе уфимского клуба шайбы забросили Тему Хартикайнен (9-я минута), Илья Баранов (20-я) и Никита Сошников (51-я). У проигравших отличились Антон Лазарев (11-я) и Игорь Руденков (29-я).

"Салават Юлаев" поднялся на пятое место в Восточной конференции, набрав семь очков после пяти игр. "Амур" с одним баллом замыкает турнирную таблицу Востока.

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