Кузнецов ограничится пропуском трех матчей в чемпионате НХЛ

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован Национальной хоккейной лигой за употребление кокаина. Однако россиянин пропустит максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.

О сроках дисквалификации Кузнецова стало известно Washington Post. Ожидается, что уже сегодня Национальная хоккейная лига огласит свой вердикт в отношении российского спортсмена.

Напомним, что ранее Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова от соревнований под эгидой организации сроком на четыре года. В допинг-пробе российского хоккеиста, которую взяли 26 мая 2019 года после игры между сборными России и Чехии, было обнаружено запрещенное вещество.