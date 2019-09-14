У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

Перевернуть парадигму подводной войны с ног на голову способны уникальные показатели российской торпеды "Шквал", пишет американский эксперт Кайл Мизоками в своей статье для The National Interest. Эту суперкавитационную торпеду разработали еще в Советском Союзе в условиях строгой секретности, и известно о ней стало только в середине 1990-х годов.

"Шквал" вместо традиционного винта или водометного движителя использует прямоточный гидрореактивный двигатель, напоминает Мизоками. При этом снизить сопротивление движению ракеты в толще воды помогает кавитационная полость — образующийся вокруг нее паровой пузырь. В результате торпеда движется с огромной скоростью — до 200 узлов (около 370 километров в час).

По словам эксперта, США работают над созданием подобного оружия с 1997 года и рабочих результатов, очевидно, пока не добились. Похожая торпеда есть у Ирана, по его собственным заявлениям — предположительно созданная по образцу российского "Шквала", имеющего также экспортную версию "Шквал-Э". О разработке похожей торпеды заявлял в 2004 году один из оборонных подрядчиков Германии — результатов также пока не наблюдается.

Торпеда "Шквал" — очень шумная, что демаскирует подлодку, с которой она выпущена, имеет малую дальность пуска — до 13 километров, и максимальную глубину хода всего в 30 метров.

Однако недостатки перекрываются скоростью, и в то время как противостояние военно-морских сил разных государств обостряется как в Атлантическом, так и в Тихом океане, все больше стран могут принять на вооружение торпеды такой конструкции. В результате, пишет Мизоками, подводная война в ближайшее время может стать намного более громкой — и смертоносной.

Ранее профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин оценил угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой. По его мнению, в случае возникновения такого конфликта силы НАТО в Черном море, исключая Турцию, будут уничтожены в первые же часы боевых действий.