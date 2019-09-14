Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

Разоблачитель секретов американских спецслужб путешествует по России, восхищается живущими в ней людьми, скучает по дому, но так просто в США не вернётся. Эдвард Сноуден рассказал о своей жизни вдалеке от родины в преддверии выхода в свет его книги "Личное дело", в которой и впрямь будет много личного. Мемуары появятся в продаже 17 сентября.

К выходу мемуаров Эдварда Сноудена о нем вдруг вспомнили почти все мировые СМИ. Но теперь всё иначе. Бывший сотрудник ЦРУ уже не прячется. Он работает, посещает галереи, ездит на метро, устраивает личную жизнь. И даже отвечает на вопросы репортеров о самом сокровенном — своей женитьбе. Совсем не как бывший агент.

"Она для меня — это даже большее, чем я заслужил. Мы познакомились на одном из сайтов знакомств. Тогда я оценил ее профиль на 10 из 10. А она мой не на 10, но достаточно высоко", — поделился бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.

Получив вид на жительство в России, Сноуден женился на своей девушке Линдси Миллс. На их недавних фотографиях из соцсетей — сюрприз бывшему агенту на день рождения, новогодние праздники со своей супругой. С ней, кстати, Сноуден знаком вот уже 10 лет. Линдси тоже переехала в Россию. Сам же бывший сотрудник АНБ рассказывает, как жизнь в Москве разрушила все его стереотипы.

"Я был в Санкт Петербурге, я посетил Сочи. Я очень люблю путешествовать. Я считаю, что Россия - одна из самых красивых стран в мире. Здесь приветливые, доброжелательные люди. Когда я приехал сюда, я ничего не знал об этой стране. Внутри меня, в голове, был навязанный образ врага. Это то, как агент ЦРУ представляет себе Россию. И я вообще не планировал когда-либо здесь оказаться. Но когда ты живешь в России, то видишь, что все предубеждения были надуманные и не имеют ничего общего с реальностью", — уверен Сноуден.

Это сейчас Сноуден не боится публичности, а еще пару лет назад всё было иначе. Ведь Штаты до сих пор добиваются его выдачи. Там ему грозят десятки лет тюрьмы. Чтобы избежать наказания за разглашение данных, экс-агенту ЦРУ приходилось коротать дни в транзитной зоне Шереметьево. А до этого прятаться у семьи беженцев в Гонконге, которые дали ему самое необходимое: еду и ночлег. И не "сдали" спецслужбам.

"Тогда мы вообще не знали, кто такой Эдвард Сноуден. Но потом, на следующий день, мы посмотрели телевизор и все поняли", — рассказала Надека Дилрукши.

"Мы думали, что если он американец, то любит спагетти и бургеры. Но ему очень понравилась наша шриланская кухня. Он даже просил Надеку готовить ему что-нибудь из наших традиционных блюд", — вспомнил Супун Келапутейн.

В интервью "Гардиан" Сноуден вспоминает, как ему удалось "похитить" засекреченные данные из АНБ. Он просто вынес системный блок с тайной информацией из здания. А когда столкнулся с начальником на выходе из здания, на вопрос "что ты делаешь?" ответил, что крадет секреты. А после этого — обнародовал их. У Сноудена вид на жительство в России до 2020 года. Сам бывший агент ЦРУ рассказывает — был бы не прочь вернуться на Родину. Но при условии справедливого суда в США, в который, он, впрочем, совсем не верит.