МВД уточнило число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком

По уточненным данным, число пострадавших во время ДТП в Ярославской области составило 28 человек, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось от 29 пострадавших.

Столкновение пассажирского автобуса на трассе Ярославль — Иваново с грузовиком произошло сегодня утром. В результате аварии погибли семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств.

По предварительной версии, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 35 пассажиров.