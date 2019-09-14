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Ситуация в Донбассе 12 минут назад

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14 сентября 201918:22

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений. Об этом заявил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве глава украинского МИДа Вадим Пристайко.

Закон об амнистии, принятый в 2015 году, не предусматривал полную амнистию, не предусматривает ее и нынешняя дипломатия, отметил министр. По его словам, в Киеве пока не определились, продлевать ли действие закона об особом статусе Донбасса или принять новый, передает ТАСС. Также решается вопрос о возможных компромиссах в этом законе, добавил Пристайко.

Изменений в Конституцию Украины по вопросу особого статуса Донбасса, по словам министра, вносить не будут: этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. Этой реформой Киев и предлагает воспользоваться "той стороне, которая находится за линией соприкосновения".

Украинский президент Владимир Зеленский выступает с идеей разведения войск по всей линии разграничения в Донбассе, а не только на отдельных участках, рассказал Пристайко. Он также отметил, что в соответствии с Минскими соглашениями выборы в Донбассе должны проводиться по украинскому законодательству, передает "Интерфакс".

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер на том же форуме YES в Киеве призвал власти Украины к выполнению Минских соглашений и готовности идти на компромиссы в вопросе мира в Донбассе. Соглашения, напомнил он, включают в себя амнистию участников конфликта.

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