В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

В субботу стрелок открыл огонь по людям на станции легкого метро в Сиэтле. Как сообщает CNN, ранения получили минимум три человека. По последним данным, один раненый умер в госпитале, пишет ТАСС.

Полиция разыскивает неизвестного мужчину. Журналисты предполагают, что к стрельбе мог привести бытовой конфликт.