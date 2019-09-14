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Ситуация на Украине 9 минут назад

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14 сентября 201918:38

Киев покажет "агрессорам", что он успешен

Twitter / charter97.org

Лучший ответ России от Украины — показать успешность страны, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В поисках варианта сосуществования с самым большим соседом Украина собирается быть максимально прагматичной.

Выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, Гончарук отметил, что со времен Майдана отношения между странами не изменились, и что "лучший ответ агрессору — успех".

Ранее Гончарук предложил соединить два моря: Черное и Балтийское и организовать новый водный путь.

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