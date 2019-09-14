Прибытие "Академика Ломоносова" на Чукотку стало настоящим праздником

Исторический момент в истории не только российской, но и мировой энергетики. В чукотском городе Певек торжественно встретили экипаж, который привел туда по Северному морскому пути из Мурманска первый в мире плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов". На Чукотке, где до этого топили углем, — настоящий праздник.

Процесс швартовки — один из самых ответственных моментов всего путешествия плавучего энергоблока к Пивеку. От команды требуется максимальная собранность, ведь возможности маневрирования у мол причала ограничены. Команда успешно завершила швартовку, и капитан сошел на берег.

"Переход прошел довольно успешно и быстро. Нам повезло и с погодой, и с судами, которые нас вели", — рассказал капитан Василий Голохвастов.

Ближайшее десятилетие плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проведет у причала. Длина сооружения — больше 500 метров. Тринадцать тысяч тонн металла защищают от ветров и льдов, а еще служат надежной опорой для тепло- и электрокоммуникаций.

"Запуск ПАТЭС — это стабильное энергообеспечение и возможность перспективы роста производств", — отметил Виктор Елагин, главный инженер ПАТЭС.

"Академик Ломоносов" открывает новые возможности экономического развития для всего региона.

"Чукотка в настоящее время добывает около 10% драгоценного металла в стране. Атомная станция будет обеспечивать действующий проект и новые проекты – такие, как "Кикура" и освоение месторождений Баимской рудной зоны", — сказал Роман Копин, губернатор Чукотского АО.

Срок службы ПАТЭС — больше сорока лет, комплексное обслуживание требуется раз в двенадцать лет.

Для жителей прибытие энергоблока — настоящий праздник.

Академик Ломоносов", без преувеличения, начинает новый этап в истории мировой энергетики, ведь теперь экологически чистый источник электричества можно доставить в любую точку мира.

Первые киловатты электричества в сеть пойдут уже в декабре.

"Чукотка уникальна во всем. И теперь она уникальна еще и в том, что на ее территории будут действовать две атомные электростанции. Этого нет нигде. Это безопасная, "зеленая", чистая электроэнергия", — отметил Виталий Трутнев, директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Дирекции по сооружений и эксплуатации ПАТЭС.

В следующем году после масштабной реконструкции сетей ПАТЭС станет источником тепла для самого северного города России.