Цивилев назвал "Сквер ангелов" местом силы

В Кемерово все готово к открытию памятного "Сквера ангелов" на месте трагического пожара в "Зимней вишне". О том, как этот сквер создавался, о месте памяти и силы рассказал губернатор Сергей Цивилев, тот самый, кто взял все на себя после трагедии в Кузбассе.

Масштаб работ виден с воздуха. Отремонтировали все ближайшие дома, сделали единые фасады. О том, что здесь больше никогда не будет торгового центра, сказали сразу после пожара. Судьбу пустыря решали всем городом. Предложений было много, но большинство сказало, что здесь будет парк.

На парк ни копейки бюджетных денег не потрачено. Все — пожертвования. Кстати, концепцию меняли несколько раз — согласовывали с близкими погибших. Во время работы над парком работали и с ними.

"Я задал вопрос родственникам погибших: как вы можете оценить работу работников соцслужб. Вы знаете, они стали аплодировать. Это самая большая награда", — признался губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Парк — как общий итог работы. Главный акцент — на мощную природу Кузбасса. Для ландшафта и оформления привезли сотни растений и 17 тысяч тонн камней.

Каким будет парк и его окрестности, выбрали родственники погибших. Но просили не только сквер, пожелания были у каждого свои, но не для себя.

"Не все деньгами меряется. Поддержать, помочь с восстановлением здоровья, добрым словом. Это — место силы", — считает Сергей Цивилев.