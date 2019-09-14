Фонтаны, скульптуры и колонны: Архангельское окончательно возродилось

Усадьба Архангельское окончательно возродилась. Уже все готово: полторы сотни восстановленных скульптур, воссозданный легендарный театр, отреставрированный Западный флигель, новые парковые зоны.

Они молчали десятилетиями. И вот звонко запели. В честь праздника. Фонтаны усадьбы "Архангельское".

"Книгохранилище, кумиры и картины и стройные сады свидетельствуют мне, что благосклонствуешь ты музам в тишине" — эти строки Александр Пушкин посвятил владельцу Архангельского князю Николаю Юсупову, восхитившись красотой имения. К вековому юбилею усадьбе не только вернули былой блеск, но и снова распахнули двери для служителей муз.

На аллеях, усыпанных цветами, художники делают наброски. На площади перед большим дворцом — фестиваль итальянского искусства, которое так любили Юсуповы. Яркие персонажи комедии dell'arte и любимые с детства мелодии в исполнении артистов из Рима.

Царственные львы у колоннады наблюдают за гостями Архангельского. Члены попечительского совета музея-усадьбы приехали посмотреть на результаты первого этапа реставрации. Отремонтированы десятки исторических зданий.

"Была проделана огромная работа для того, чтобы привести это все в порядок. Чтобы это приобрело музейный вид и все ландшафты, все здания и сооружения были в том великолепии, в котором они были задуманы несколько столетий назад", — отметил Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства.

"Объединив усилия самых разных неравнодушных людей, мы сегодня видим, что здесь все соответствует самым современным требованиям отдыха. Дальше будем развивать, благоустраивать", — заверил Андрей Ворбьев, губернатор Московской области.

Обустроили живописную набережную. Облагородили парк — для посетителей усадьбы теперь доступны 33 заповедных гектара. Большую часть средств предоставили меценаты.

"Мне было все время очень обидно и досадно видеть великолепный исторический ансамбль в том состоянии, в котором он был. И когда открылась возможность поучаствовать в реализации этого проекта, мы с удовольствием откликнулись", — рассказал Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний "Ренова".

150 восстановленных скульптур провожают посетителей к большому дворцу. В нем — уникальная коллекция старинной мебели, живописи и других произведений искусства.

Первоначальный облик вернули Западному флигелю. Здесь располагалась княжеская галерея карет. Среди них — царская, запряженная шестеркой с золоченой сбруей. Ее сделали специально к коронации Александра Второго, за которую отвечал Николай Юсупов.

Первых зрителей принимает отреставрированный деревянный театр XVIII века. Лепнина, колонны, голубой бархат кресел — именно таким его задумывал Пьетро Гонзаго. В роскошь итальянского барокко смогут окунуться все посетители Архангельского. Музыкальный фрагмент предусмотрен в каждой экскурсии.