Тренер "Урала" Парфенов: заслужили победу над "Спартаком"

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после победы над "Спартаком" в девятом туре чемпионата России по футболу признался, что первый тайм его подопечные начали скованно. Однако затем переломили ход игры и заслуженно взяли три очка.

"Была осторожность и волнение, пропустили гол. Скованное начало матча. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых эпизодах. Забили голы и заслужили победу", – цитирует Парфенова РИА Новости.

Напомним, что "Урал" в гостях одержал волевую победу над "Спартаком" со счетом 2:1 в матче девятого тура чемпионата России по футболу.