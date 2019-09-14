Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

Отключить помещенную в реанимацию актрису Анастасию Заворотнюк от интенсивной терапии невозможно, заявил нейрохирург, работник НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак. Он утверждает, что врачи будут бороться за ее жизнь до конца.

Ранее появились сообщения о том, что актрису отключили от интенсивной терапии, напоминает "Комсомольская правда". Однако медик уточнил, что согласно российскому законодательству, это невозможно.

По мнению медика, на последних стадиях опухоли головного мозга у больного может возникнуть состояние, при котором побочные эффекты от лекарств превышают возможную пользу. При таком исходе человек уже находится без сознания, работа жизненно-важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал, отметил врач.

При таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химио- и лучевую терапию. Прогнозы врача неутешительные: при такой ситуации обычно в течение нескольких дней состояние пациентов ухудшается до критического.

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" была диагностирована глиобластома с метастазами. Вчера актрису госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Продюсер Андрей Разин со ссылкой на медиков сообщил, что Заворотнюк осталось жить считанные дни.