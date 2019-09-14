Live

Тема:

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк 30 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 сентября 201919:36

Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

Global Look Press

Отключить помещенную в реанимацию актрису Анастасию Заворотнюк от интенсивной терапии невозможно, заявил нейрохирург, работник НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак. Он утверждает, что врачи будут бороться за ее жизнь до конца.

Ранее появились сообщения о том, что актрису отключили от интенсивной терапии, напоминает "Комсомольская правда". Однако медик уточнил, что согласно российскому законодательству, это невозможно.

По мнению медика, на последних стадиях опухоли головного мозга у больного может возникнуть состояние, при котором побочные эффекты от лекарств превышают возможную пользу. При таком исходе человек уже находится без сознания, работа жизненно-важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал, отметил врач.

При таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химио- и лучевую терапию. Прогнозы врача неутешительные: при такой ситуации обычно в течение нескольких дней состояние пациентов ухудшается до критического.

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" была диагностирована глиобластома с метастазами. Вчера актрису госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Продюсер Андрей Разин со ссылкой на медиков сообщил, что Заворотнюк осталось жить считанные дни.

Ранее по теме

Сейчас

19:57

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

18:20

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

18:12

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

17:33

МВД уточнило число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком

16:33

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

15:29

Глава "русского экзархата" принят в юрисдикцию РПЦ

15:05

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

16 минут назад
В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

1 час назад
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

1 час назад
У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

2 часа назад
Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

27 минут назад
Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

3 часа назад
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

1 час назад
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

3 часа назад
Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

2 часа назад
Киев покажет "агрессорам", что он успешен

Киев покажет "агрессорам", что он успешен

1 час назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

8 минут назад
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

28 минут назад
Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

45 минут назад
Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

1 час назад
Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

1 час назад
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

1 час назад
Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

2 часа назад
Ошибку Варфоломея можно исправить

Ошибку Варфоломея можно исправить

2 часа назад
Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

2 часа назад
Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

3 часа назад
В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

3 часа назад
Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

4 часа назад
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

4 часа назад
На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

5 часов назад
Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

5 часов назад
Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

6 часов назад
Дмитрию Медведеву – 54

Дмитрию Медведеву – 54

6 часов назад
Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

6 часов назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

6 часов назад
ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

6 часов назад
Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

6 часов назад
Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

7 часов назад
Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

7 часов назад
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

7 часов назад
Пушков объяснил Кучме, что происходит

Пушков объяснил Кучме, что происходит

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

9 часов назад
Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

10 часов назад
Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

13.09.2019 17:09
Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

13.09.2019 14:13
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

13.09.2019 11:01

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку