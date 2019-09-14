Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

Пострадавшие в результате трагической аварии в Ярославской области рассказали подробности случившегося, передает РИА Новости.

Пассажир Сергей Ковалев утверждает, что автобус никого не обгонял. И он не сразу понял в чем дело: вылетел из салона через заднее стекло. А потом увидел, как водитель лежит в луже крови, услышал крики.

До прибытия скорой Ковалев смог вывести из автобуса троих человек.

Дмитрий Шиткин рассказал, что водители проезжающих машин помогали эвакуировать людей, сообщает портал 76.ru.

Пассажирский автобус (35 пассажиров и водитель) столкнулся с фурой (один водитель) в Гаврилов-Ямском районе утром 14 сентября. В результате ДТП 7 человек, в том числе оба водителя, погибли и 28 получили травмы.

Директор "Ярославского автотранспортного предприятия" Александр Захаров заверил, что перед рейсом водитель прошел медосмотр, автобус был в исправном состоянии – все в соответствии с законодательством.

Захаров добавил, что межмуниципальные рейсовые автобусы не оборудуются ремнями безопасности.

Вероятнее всего причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, ставших причиной смерти двух и более человек. Уголовное дело возбудил и Следком (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает ТАСС.