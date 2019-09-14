"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Лидер турнира екатеринбургский "Автомобилист" обыграл на выезде нижнекамский "Нефтехимиком" со счетом 5:3, одержав шестую победу подряд. А вот московские "Спартак" и "Динамо" потерпели поражение.

Красно-белые дома не справились с хоккейным клубом "Сочи". Гости победили со счетом 1:0. Динамовцы же на выезде уступили череповецкой "Северстали" в серии буллитов – 2:3. Отметим, что в этой встрече форвард бело-голубых Вадим Шипачев набрал 600-е очко в КХЛ.

Еще в одном матче дня подмосковный "Витязь" на своей площадке оказался сильнее новосибирской "Сибири" по буллитам – 3:2.