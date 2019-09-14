Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

Врио пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда в интервью ТАСС в субботу назвал мнение Константинопольского патриархата о включении в каноническое общение архиепископа Хариупольского Иоанна нерелевантным.

РПЦ не имеет канонического общения с Константинопольским патриархатом, напомнил Легойда, поэтому считаться с мнением патриарха Варфоломея было бы для нее "вдвойне странным". Как известно, в августе Фанар освободил Иоанна от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. К тому же Русская церковь не признавала законным переход основателя Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе митрополита Евлогия в юрисдикцию Константинополя. Сам Фанар в 1931 году считал это переподчинение временным, уточнил Легойда.

Принятие в каноническое общение главы Архиепископии архиепископа Хариупольского Иоанна пресс-секретарь Патриарха Кирилла назвал событием исторического масштаба. Это закончит разделение церквей, случившееся из-за войн и революций.

Фанар — исторический район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха.