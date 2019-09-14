Олег Кононов: неудачно начали второй тайм с "Уралом"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о причинах поражения от екатеринбургского "Урала" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. По мнению наставника красно-белых, хозяевам поля не хватило продуманности в атаках, чтобы добиться положительного результата.

"Первый тайм отыграли неплохо. Второй тайм начали неудачно, позволили создавать достаточно пространства сопернику… Нам сравнять счет не удалось. Атаки не были продуманы, чтобы их завершить", – приводит слова Кононова РИА Новости.

Спартаковцы уступили дома екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2, потерпев второе поражение подряд в чемпионате России.