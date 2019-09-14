Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 сентября 201920:09

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

Из-за атак беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии сократились производство и экспорт нефти, передает канал "Россия 24".

Речь идет о 5 миллионах баррелей. Это половина объема добычи нефти королевства. В ночь на субботу на крупнейших заводах страны начался пожар.

МВД сообщает, что пламя локализовали, но в СМИ утверждают, что этого пока не произошло. Спустя некоторое время ответственность за пожар взяли на себя йеменские повстанцы — хуситы. Они заявили, что нефтяные предприятия атаковали бойцы движения с помощью десяти беспилотников.

 

Сейчас

20:24

Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

19:57

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

18:20

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

18:12

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

17:33

МВД уточнило число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком

16:33

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

15:29

Глава "русского экзархата" принят в юрисдикцию РПЦ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

1 час назад
В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

48 минут назад
МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута

МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута

37 минут назад
У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

3 часа назад
Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

Нейрохирург Склифа прокомментировал новости об отключении Заворотнюк от ИТ

1 час назад
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

2 часа назад
В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

2 часа назад
Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

4 часа назад
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

2 часа назад
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

4 часа назад
Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

3 часа назад
Киев покажет "агрессорам", что он успешен

Киев покажет "агрессорам", что он успешен

2 часа назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Александр Кокорин может подписать контракт с ФК "Сочи"

Александр Кокорин может подписать контракт с ФК "Сочи"

7 минут назад
Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

25 минут назад
Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

1 час назад
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

1 час назад
Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

1 час назад
Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

2 часа назад
Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

2 часа назад
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

2 часа назад
Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

3 часа назад
Ошибку Варфоломея можно исправить

Ошибку Варфоломея можно исправить

3 часа назад
Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

3 часа назад
Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

4 часа назад
В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

4 часа назад
Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

5 часов назад
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

5 часов назад
На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

6 часов назад
Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

6 часов назад
Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

7 часов назад
Дмитрию Медведеву – 54

Дмитрию Медведеву – 54

7 часов назад
Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

7 часов назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

7 часов назад
ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

7 часов назад
Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

7 часов назад
Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

7 часов назад
Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

8 часов назад
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

8 часов назад
Пушков объяснил Кучме, что происходит

Пушков объяснил Кучме, что происходит

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

10 часов назад
Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

10 часов назад
Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

13.09.2019 17:09
Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

13.09.2019 14:13
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

13.09.2019 11:01

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку