В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

Из-за атак беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии сократились производство и экспорт нефти, передает канал "Россия 24".

Речь идет о 5 миллионах баррелей. Это половина объема добычи нефти королевства. В ночь на субботу на крупнейших заводах страны начался пожар.

МВД сообщает, что пламя локализовали, но в СМИ утверждают, что этого пока не произошло. Спустя некоторое время ответственность за пожар взяли на себя йеменские повстанцы — хуситы. Они заявили, что нефтяные предприятия атаковали бойцы движения с помощью десяти беспилотников.