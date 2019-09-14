Хет-трик Абрахама принес "Челси" победу над "Вулверхэмптоном"

В чемпионате английской футбольной премьер-лиги сыграны несколько матчей очередного, 5-го тура. Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси". Гости выиграли со счетом 5:2, их форвард Абрахам забил три гола в ворота "волков", а один – в свои.

После довольно затяжной разведки "Челси" мощно выстрелил, забив с 31-й по 55-ю минуту четыре гола, три из которых провел Абрахам. Еще один раз отличился Томори. Судьба матча была, по сути, решена, но на 69-й минуте тот же Абрахам срезал мяч в свои ворота. "Волки" встрепенулись и усилиями Кутроне провели еще гол. Но в самой концовке лондонец Маунт снял все вопросы.

Результаты других встреч игрового дня: "Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" – 4:0, "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" – 1:0, "Брайтон" – "Бернли" – 1:1, "Шеффилд Юнайтед" – "Саутгемптон" – 0:1. Лидирует "Ливерпуль" (15 очков), далее стоят "Манчестер Сити" (10), "Тоттенхэм", "МЮ", "Лестер" и "Челси" (все по 8).