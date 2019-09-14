Лондон призвали не раскалывать украинское общество

Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от попыток внести раскол в украинское общество. Ранее заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер, который, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, призвал Россию не препятствовать судоходству в Керченском проливе.

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь диппредставительства РФ призвал не вносит раскол в украинское общество. Судя по словам Пинчера, улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, цитирует представителя ведомства ТАСС. Хотя европейские политики один за другим высказываются за оздоровление отношений с Россией

При этом Россия продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования отношений с Украиной. Недавно состоялся обмен задержанными и осужденными по формуле "35 на 35".

Ранее Москва неоднократно заявляла, что РФ не препятствует проходу судов, в том числе военных, через Керченский против даже после инцидента в территориальных водах РФ. В конце ноября 2018 года три корабля ВМС Украины при следовании из Черного моря в Азовское нарушили порядок прохождения этого участка морского пути. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. После обмена задержанными моряки вернулись на Украину.