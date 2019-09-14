Александр Кокорин может подписать контракт с ФК "Сочи"

Вышедший из колонии по УДО экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" Александр Кокорин может в ближайшее время отправиться в стан новобранца российской премьер-лиги клуба "Сочи". Инсайдеры сообщают, что там он будет набирать форму, а затем вернется в "Зенит".

Как уже сообщали Вести.Ru, главный тренер чемпионов России Сергей Семак не раз заявлял, что рассчитывает на Кокорина после его освобождения. Однако, скорее всего, в ходе переговоров по новому контракту стало ясно, что бывшему арестанту необходимо восстановить игровые кондиции. Именно поэтому и возник вариант с "Сочи".

Контракт Кокорина с "Зенитом" истёк минувшим летом, напоминает Чемпионат.Ru, и в настоящее время 28-летний форвард является свободным агентом. Это дает ему право подписать соглашение с любой командой и на Александра, в частности, уже претендовали "Урал" и "Ахмат". Но, видимо, желание вернуться в "Зенит" имеет встречное движение со стороны чемпионов страны.