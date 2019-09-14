Волейбол. Россияне обыграли соперников из Северной Македонии

В четырех городах Европы проходят матчи мужского чемпионата континента по волейболу. Сборная России в столице Словении Любляне одержала третью победу, обыграв команду Северной Македонии со счетом 3:0. Впервые наши выиграли "всухую", но в последней партии борьба была крайне острой.

Македонцы ранее проиграли две встречи и уступили в первых двух сетах нашей команде почти безоговорочно – 15:25 и 16:25. Однако в заключительной партии, когда на площадке в сборной России появилось несколько резервистов, соперники устроили нашим волейболистам настоящую проверку боем и уступили только со счетом 28:30.

Результаты других матчей дня: группа "A" (Монпелье, Франция) — Греция – Франция – 0:3, группа "D" (Роттердам, Голландия) – Украина – Голландия – 0:3.