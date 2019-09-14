Увеличилось число погибших в ДТП под Ярославлем

Число погибших в результате ДТП в Ярославской области на дороге Ярославль — Иваново увеличилось до восьми, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные регионального правительства. Одна из пострадавших, женщина 1948 года, скончалась в больнице от полученных травм.

Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль — Иваново утром 14 сентября. По данным МВД, погибли семь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В фуре был только водитель.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

Родственникам погибших власти пообещали выплатить по одному миллиону рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч.