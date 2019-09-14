Протесты "желтых жилетов": в Нанте задержаны 27 человек

Двадцать семь человек задержали французские полицейские во время манифестации "желтых жилетов" в Нанте, передает канал "Россия 24".

Протесты — уже традиционно для Франции — переросли в беспорядки. Как сообщают местные СМИ, в акции приняли участие не менее 1800 человек. Манифестанты переворачивали мусорные баки, бросались тяжелыми предметами в полицейских. Правоохранители использовали бронированные автомобили, также они применили слезоточивый газ. В результате пострадал один из стражей порядка.

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября. Изначально французы выступали против повышения цен на топливо, теперь уже требуют отставки президента Эмманюэля Макрона.